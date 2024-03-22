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Лидеры ЕС поддержали важность продления торговых преференций с Украиной

Пятница, 22 марта 2024, 18:30 - Артур Крыжный

Лидеры ЕС поддержали важность продления автономных торговых преференций с Украиной.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Саммите экспортеров Forbes "Made in Ukraine".

"Решение о торговой либерализации обсуждалось во время заседания Европейского совета. Лидеры ЕС поддержали важность продолжения автономных торговых преференций. Процесс согласования продолжается", — заявила она.

Исправлено:

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В предыдущей версии новости, ссылаясь на Интерфакс-Украина, мы допустили ошибку, написав, что Совет ЕС одобрил либерализацию торгового режима с Украиной. Это не соответствует действительности.

ЕС Украина торговля
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