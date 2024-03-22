Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
Пятница, 22 марта 2024, 16:57 -
Правительство на заседании одобрило законопроект, которым повышается акциз на топливо. Далее он должен пройти голосование в Раде.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Кабмин на своем заседании одобрил законопроект, которым повышается акциз на топливо", - сообщил он.
Далее законопроект должен пройти голосование в Верховной Раде.
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