Все индийские НПЗ отказались от российской нефти на танкерах "Совкомфлота" из-за санкций США

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами ПАО "Совкомфлот", из-за санкций США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам осведомленных лиц, частные и государственные переработчики, включая крупнейший - Indian Oil Corp., прекратили принимать грузы, если они находятся на танкерах "Совкомфлот". Нефтеперерабатывающие заводы тщательно изучают собственность каждого судна, чтобы убедиться, что они не связаны с этой компанией или другими санкционированными группами.

Это сопротивление происходит после аналогичного шага со стороны крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода Индии, Reliance Industries Ltd. Повышенное внимание к российскому нефтеналивному гиганту, похоже, распространилось и на другие нефтеналивные суда, перевозящие российскую нефть. Два судна уже несколько недель ждут у южноазиатского побережья, не имея никаких указаний относительно того, когда они смогут разгрузиться.

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Напомним:

Мультинациональный конгломерат Reliance Industries Limited, на которую приходится 7% индийского экспорта не будет покупать российскую нефть, загруженную на танкеры Совкомфлота из-за санкций.