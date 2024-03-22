Нефть дешевеет на возможном прекращении огня в Газе и укреплении доллара

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне возможности прекращения огня в Газе, что может ослабить геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Укрепление доллара и снижение спроса на бензин в США также повлияли на цены.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 53 цента, или на 0,6%, до 85,25 долларов за баррель к 06:51 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 52 цента, или на 0,6%, до 80,55 долларов за баррель.

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"Оба контракта должны закончить неделю без изменений или немного снизиться после роста более чем на 3% на прошлой неделе", - пишет агентство.

По словам аналитика IG Тони Сикамора, нефть снизилась на сообщениях о проекте резолюции ООН, призывающей к прекращению огня в Газе, а также на очередном раунде фиксации прибыли.

"Прекращение огня помогло бы успокоить опасения, что ситуация в Газе может расшириться на весь регион", - сказал он.

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"Кроме того, это может побудить хуситов отступить и позволить нефтяным танкерам проходить через Красное море, что также было бы положительным сдвигом с точки зрения сбалансирования динамики спроса и предложения", - добавил эксперт.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что верит в то, что переговоры в Катаре могут привести к достижению соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС.

Между тем в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, запасы бензина, что является индикатором спроса, впервые за три недели упали ниже 9 миллионов баррелей, что указывает на возможное замедление спроса на нефть.

Экономическая правда