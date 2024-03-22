Все поезда продолжают движение, несмотря на массированную атаку – УЗ
В результате ночных обстрелов в "Укрзализныце" заявили о нескольких обесточенных участках - задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"В частности в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.
Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей", - говорится в сообщении.
Задержки всех поездов можно увидеть на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.
"Если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в Харькове или где-то еще - мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления по тому же билету", - добавили в УЗ.
Экономическая правда