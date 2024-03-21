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Объемы поступления российского дизтоплива в другие страны увеличились почти на четверть

Четверг, 21 марта 2024, 18:55 - Артур Крыжный

Объемы поступлений российских газойлов и ГП в порты других стран за неделю 11-17 марта увеличились на 22% по отношению к предыдущей неделе и составили 978 тыс. тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия, Марокко и Ливия. На них приходится 70% поставок. Кроме того, объемы поступления дистиллятов в страны Северной Африки на прошлой неделе утроились.

На прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива и газа в турецкие порты уменьшились с 427 тыс. тонн до 370 тыс. тонн.

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Поступление российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе уменьшилось на 17% и составило 126 тыс. тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Марокко увеличила поставки российского дизтоплива с 35 до 103 тысяч тонн. Ливия увеличила импорт на 182% до 84 тысяч тонн.

Россия дизтопливо экспорт
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