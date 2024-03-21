Центральный банк Турции повысил процентные ставки до 50%

Центральный банк Турции повысил процентные ставки на 500 базисных пунктов до 50% в четверг, ссылаясь на ухудшение прогнозов по инфляции, и пообещал дальнейшее усиление, если ожидается значительное и устойчивое ухудшение инфляции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это решение стало неожиданностью за 10 дней до общенациональных местных выборов и, по мнению аналитиков, является сигналом того, что центральный банк не зависит от каких-либо политических ограничений и решительно борется с ростом цен.

Ответная турецкая лира выросла на 1,5% до 31,91 против доллара, отменив недельное постоянное снижение, а долларовые облигации Турции продолжили рост.

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"Жесткая денежно-кредитная политика будет поддерживаться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительного и устойчивого снижения базовой тенденции ежемесячной инфляции, а ожидания по инфляции не сойдутся с прогнозируемым диапазоном", — пишет издание.

После ежемесячного заседания своего комитета по монетарной политике банк добавил, что "политика будет усилена в случае ожидания значительного и устойчивого ухудшения инфляции".

"Повышение ставки ошеломило рынок. Сегодняшнее решение является очень сильным сигналом того, что губернатор (Фатих) Карахан, принявший должность после неожиданной отставки (Хафизе Гае) Эркан, решительно взялся контролировать потрясающе высокую инфляцию", - заявил старший анали. Capital Markets в Лондоне Петр Матис.

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