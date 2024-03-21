Цены на аренду квартир в городах-миллионниках выросли
Рынок аренды недвижимости в Украине в регионах без активных боевых действий стабилизировался еще в конце весны 2023 года. За последние полгода цены на аренду квартир в городах-миллионниках выросли не более чем на 8%.
Об этом говорится в релизе приложения поиска аренды квартир Bird, который есть в распоряжении ЭП.
"В августе сентябре в столице и некоторых активных регионах даже чувствовалась сезонность - цены выросли на полтора месяца и потом вместе со спросом вернулись назад. Учитывая стабильный рынок уже почти год аналитики прогнозируют сезонное повышение цен и весной тоже", — говорится в сообщении.
Что касается Днепра, там немного стабилизировалась ситуация с количеством обстрелов за последние месяцы, что напрямую влияет на рынок. К тому же, Днепр остается хабом для внутренне перемещенных лиц из прифронтовых городов, то есть высокий спрос, который стабильно держится в городе, увеличивает медиану стоимости аренды жилья.
Одесса регулярно страдает от обстрелов, в последние недели они существенно увеличились. Поэтому наблюдается снижение цен на двух- и трехкомнатные квартиры.
Харьков все еще остается со стабильно низкой стоимостью аренды квартир, однако в последние недели аналитики Bird наблюдают небольшие, но изменения в цене. Медиана стоимости трехкомнатных квартир выросла на 0,6%. Возможно, весной квартиры немного вырастут в цене так же как и в других регионах.
Как изменились цены на аренду недвижимости за последние полгода в городах миллионниках:
Киев
- 1-комнатные – 14 000 грн (6 мес назад – +7%)
- 2-комнатные – 20 000 грн (6 мес назад – +2%)
- 3-комнатные – 32 500 грн (6 мес назад – +4%)
Львов
- 1-комнатные – 15 500 грн (6 мес назад – +1%)
- 2-комнатные – 17 000 грн (6 мес назад – -5%)
- 3-комнатные – 19 450 грн (6 мес назад – -7%)
Днепр
- 1-комнатные – 10 500 грн (6 мес назад – +14%)
- 2-комнатные – 18 000 грн (6 мес назад – +33%)
- 3-комнатные – 19 000 грн (6 мес назад – 23%)
Одесса
- 1-комнатные – 7 350 грн (6 мес назад – -8%)
- 2-комнатные – 9 700 грн (6 мес назад – -3%)
- 3-комнатные – 15 450 грн (6 мес назад – +3%)
Харьков
- 1-комнатные – 4 000 грн (6 мес назад – 0%)
- 2-комнатные – 6 000 грн (6 мес назад – 0%)
- 3-комнатные – 8 050 грн (6 мес назад – +0,6%)