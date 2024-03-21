Золото установило пятый ценовой рекорд за март

В четверг, 21 марта, цены на золото в пятый раз в этом месяце достигли рекордной отметки после того, как Федеральная резервная система США заявила о намерении провести снижения ставок в 2024 году, несмотря на высокую инфляцию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 1,1% до 2209,65 долларов за унцию после того, как раньше в этот день она достигла рекордного максимума в 2222,39 долларов. Фьючерсы на золото в США выросли на 2,4% до 2212,40 долларов.

"Подъем цен начался после вчерашних заявлений Федеральной резервной системы, фактически подтвердивших ее намерение в конце концов начать снижение процентных ставок в США. Настроения на рынке фьючерсов на золото очень оптимистичны. Поэтому ваши хедж-фонды или любые другие краткосрочные трейдеры или последователи тренда ожидают роста цен, и я думаю, именно этот сегмент сейчас управляет рынком, тогда как физический рынок золота остается достаточно вялым", – сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

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Несмотря на недавние высокие показатели инфляции, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США, вероятно, все же снизит процентные ставки на три четверти процентного пункта до конца 2024 года, но это также будет зависеть от дальнейших экономических данных.