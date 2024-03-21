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"Укргидроэнерго" оценивает ущерб от российских атак более чем в 3 миллиарда евро

Четверг, 21 марта 2024, 12:55 - Артур Крыжный

Ущерб "Укргидроэнерго" от российских атак составил более 3 миллиардов евро: 2,5 миллиарда - от подрыва Каховской ГЭС, еще 500 миллионов - от ракетных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Ущерб "Укргидроэнерго" от террористического акта российской армии с подрывом сооружений Каховского гидроузла, повлекший большие разрушения, превышает 2,5 млрд евро. И еще около 500 млн евро нанесен ущерб от ракетных обстрелов и атак беспилотников на станции компании", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Укргидроэнерго" разрабатывает судебные иск и арбитражи с целью возмещения ущерба и привлечения к ответственности российской стороны.

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