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Россия потратила около 390 миллионов долларов на атаку Киева

Четверг, 21 марта 2024, 09:00 - Владимир Туник-Фриз
 
Командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Массированная атака на Украину 21 марта стоила России 390 миллионов долларов.

Об этом известно из расчетов ЭП.

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, противник атаковал Украину:

  • двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал"
  • 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. 

Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили.

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По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл, 

Общая стоимость 29 выпущенных ракет - 377 млн долларов.

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Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл и выше за единицу.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл за единицу.

Итак, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составлять не менее 390 миллионов долларов.

Экономическая правда

Россия война оружие
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