Россия потратила около 390 миллионов долларов на атаку Киева
Четверг, 21 марта 2024, 09:00 -
Массированная атака на Украину 21 марта стоила России 390 миллионов долларов.
Об этом известно из расчетов ЭП.
По сообщению Воздушных Сил ВСУ, противник атаковал Украину:
- двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал"
- 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили.
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По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл,
Общая стоимость 29 выпущенных ракет - 377 млн долларов.
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Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл и выше за единицу.
Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл за единицу.
Итак, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составлять не менее 390 миллионов долларов.
Экономическая правда
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