Украина имеет потенциал производить 2 миллиона дронов в год при поддержке Запада – Федоров

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Украина при дополнительной финансовой поддержке со стороны западных правительств может производить 2 млн дронов в год, что в два раза больше, чем текущие темпы производства.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает The Guardian.

По словам Федорова, правительство контрактует гораздо меньше, чем производители способны производить, поскольку Украина не имеет достаточно средств.

"Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более 1 или даже 2 млн беспилотников", – сказал министр.

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Он также отметил, что более 200 украинских компаний работают в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые производят широкий спектр беспилотных летательных систем. По его словам, из систем, которые используются на поле боя, более 90% производятся в Украине.

Непосредственный вызов в секторе беспилотников был финансовым, сказал Федоров, добавив, что Украина "испытывает недостаток (финансовой) помощи" со стороны США. Зато на прошлой неделе Великобритания заявила, что потратит 325 млн фунтов стерлингов на покупку не менее 10 000 беспилотников для украинской армии.

Напомним:

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Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные испытания и готовятся к первым боевым испытаниям.