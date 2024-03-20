Украина и ЕС подписали соглашение о борьбе с мошенничеством

Министр финансов Сергей Марченко и Еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Хан подписали об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что целью программы является защита финансовых интересов ЕС путем поддержки усилий в борьбе с мошенничеством и коррупцией, влияющих на бюджет ЕС и обеспечения надлежащего исполнения законодательства по таможенным и сельскохозяйственным вопросам.

По словам Марченко, присоединение к программе по борьбе с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления сотрудничества с Европейским Союзом, а также построения надежных и прозрачных отношений.

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Таким образом, подписанное Соглашение между Украиной и ЕС будет способствовать:

предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, влияющей на финансовые интересы Украины и ЕС;

улучшению процессов отчетности о возможных нарушениях в отношении средств ЕС;

реализации инструментов оперативного обмена административной информацией между Украиной и ЕС в таможенных и сельскохозяйственных делах.

Напомним:

По итогам прошлого года в Украине было открыто рекордное количество дел по статье "Мошенничество" за последние 11 лет - 82,6 тысячи уголовных производств.

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