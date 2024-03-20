США объявили о санкциях против компаний, причастных к ракетной программе Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против компаний в Иране и еще трех странах за оказание поддержки ракетной, ядерной и оборонной программе Тегерана.

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Подчеркивается, что ограничения направлены против "трех сетей закупок" в Иране, Турции, Омане и Германии, через которые Иран, в частности, покупал углеродное волокно для своих ракет.

"Через сложные сети тайных закупок Иран пытается поставлять недобросовестным субъектам по всему миру системы вооружений, которые разжигают конфликты и ставят под угрозу бесчисленное количество жизней гражданского населения", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

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"Соединенные Штаты будут продолжать использовать наши инструменты для разрушения этих сетей и привлечения к ответственности тех стран, которые помогают распространению иранских беспилотников и ракет", - добавил он.

Так, Соединенные Штаты ввели санкции против:

гражданина Ирана и Германии Мазиара Карими;

немецких компаний Mazixon GmbH и Mazixon Verwaltungs;

компании из Омана Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);

гражданина Турции Махмута Гока;

турецких компаний Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold и Klas Kimyasal;

компании из Ирана Alborz Organic Materials Engineering.

Также в список попали Ростам Шахмари Годже Бикло, Пишро Мобтакер Пейванд и Митра Инанлу - их гражданство Минфин США не уточнил.

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Напоминаем:

В октябре 2023 года США ввели новые санкции против лиц и компаний, базирующихся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле, за содействие программам Тегерана по разработке баллистических ракет и беспилотников.

Экономическая правда