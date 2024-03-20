Пассажиры, которые из-за протестов опоздали на поезд в Перемышле, могут сесть на другие 10 рейсов – УЗ
Пассажиры, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле, смогут в течение суток сесть на другой поезд в Украину из Перемышля, Люблина и Хелма.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что Укрзализныця получила многочисленные сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле.
Вследствие этого все пассажиры, которые не успели на свой поезд, смогут в течение суток сесть на другой из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам.
Такая опция доступна для следующих поездов:
- №768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль - Запорожье;
- №52 Перемышль - Киев;
- №716 Перемышль - Киев;
- №706 Перемышль - Киев;
- №90 Перемышль - Киев; №90 Перемышль - Киев;
- №94 Хелм - Харьков;
- №24 Хелм - Киев;
- №20 Хелм - Киев;
- №120 Хелм - Днепр.
"Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику", - пояснили в Укрзализныце.
Добавляется, что движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме.
Экономическая правда