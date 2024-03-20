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Пассажиры, которые из-за протестов опоздали на поезд в Перемышле, могут сесть на другие 10 рейсов – УЗ

Среда, 20 марта 2024, 19:12 - Игорь Пилипив

Пассажиры, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле, смогут в течение суток сесть на другой поезд в Украину из Перемышля, Люблина и Хелма.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

Отмечается, что Укрзализныця получила многочисленные сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле. 

Вследствие этого все пассажиры, которые не успели на свой поезд, смогут в течение суток сесть на другой из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам.

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Такая опция доступна для следующих поездов:

  • №768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
  • №32 Перемышль - Запорожье;
  • №52 Перемышль - Киев;
  • №716 Перемышль - Киев;
  • №706 Перемышль - Киев;
  • №90 Перемышль - Киев; №90 Перемышль - Киев;
  • №94 Хелм - Харьков;
  • №24 Хелм - Киев;
  • №20 Хелм - Киев;
  • №120 Хелм - Днепр.

"Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику", - пояснили в Укрзализныце. 

Добавляется, что движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме.

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Экономическая правда

Укрзализныця Польша транспорт
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