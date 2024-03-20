Фонд госимущества продал Холминский спиртзавод за 45 миллионов

Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс ГП "Холминский спиртовой завод" в Черниговской области. В результате торгов стоимость объекта выросла в 2,9 раза.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"Только что состоялся аукцион по продаже Холминского спиртового завода на Черниговщине. Финальная предложенная цена - 45 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации Коваля, за объект соревновались трое участников. Его стоимость в ходе торгов выросла в 2,9 раза от начальной в 15,5 млн грн. Средства должны быть уплачены победителем торгов в государственный бюджет Украины.

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