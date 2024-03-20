Экспорт российской нефти морем снизился из-за технического обслуживания и сильных ветров

Экспорт российской нефти морем на прошлой неделе снизился после того, как запланированные технические работы в порту "Приморск" на Балтийском море и сильные ветры у "Козьмино" на Тихоокеанском побережье нарушили отгрузки из двух важнейших нефтяных портов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трехдневный перерыв в программе загрузки нефти в "Приморске" свидетельствует о том, что работы были запланированы, но они все равно сократили объемы поставок до самого низкого уровня с сентября. На востоке сильные ветры снова ограничили загрузки из "Козьмино" после похожих перебоев в начале месяца. Порывы ветра достигали более 60 километров в час.

Общая стоимость экспорта российской нефти снизилась с многомесячного максимума предыдущей недели, упав с 1,86 миллиарда долларов США за неделю до 10 марта до 1,48 миллиарда долларов США за неделю до 17 марта.

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Объемы экспорта российской нефти морем за неделю до 17 марта сократились на 730 000 баррелей в день до 2,97 миллиона баррелей в день. Менее изменчивая четырехнедельная средняя также снизилась примерно на 40 000 баррелей в день до 3,28 миллиона баррелей в день.

Недельные объемы поставок были примерно на 620 000 баррелей в день ниже среднего показателя, зафиксированного в мае и июне, или на 320 000 баррелей в день ниже российского плана на первый квартал.