Intel планирует потратить 100 миллиардов долларов на строительство заводов по производству чипов ИИ

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Компания Intel планирует потратить 100 миллиардов долларов США в течение пяти лет на строительство и расширение заводов в четырех штатах США, которые будут заниматься, в частности, созданием микрочипов искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Центральной частью этого плана является превращение пустырей возле Колумбуса, штат Огайо, в то, что генеральный директор Pat Gelsinger назвал для журналистов во вторник "крупнейшей в мире производственной площадкой для микрочипов искусственного интеллекта", работы над которым могут начаться уже в 2027 году.

План Intel также предусматривает модернизацию объектов в Нью-Мексико и Орегоне, а также расширение операций в Аризоне, где ее давний конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing Co также строит огромный завод, который, как надеется компания, получит финансирование от президента Джо Байдена.

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