Все разделы
Укр / Рус

Intel планирует потратить 100 миллиардов долларов на строительство заводов по производству чипов ИИ

Среда, 20 марта 2024, 13:10 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Компания Intel планирует потратить 100 миллиардов долларов США в течение пяти лет на строительство и расширение заводов в четырех штатах США, которые будут заниматься, в частности, созданием микрочипов искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Центральной частью этого плана является превращение пустырей возле Колумбуса, штат Огайо, в то, что генеральный директор Pat Gelsinger назвал для журналистов во вторник "крупнейшей в мире производственной площадкой для микрочипов искусственного интеллекта", работы над которым могут начаться уже в 2027 году.

План Intel также предусматривает модернизацию объектов в Нью-Мексико и Орегоне, а также расширение операций в Аризоне, где ее давний конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing Co также строит огромный завод, который, как надеется компания, получит финансирование от президента Джо Байдена.

Реклама:
Intel
Реклама:
Материалы по теме
Белый дом планирует выделить миллиарды долларов на производство чипов в США - WSJ 28 января 2024, 10:00
Intel отложила запланированное расширение производства чипов во Вьетнаме – СМИ 7 ноября 2023, 09:40
Акции Intel растут, поскольку рынок персональных компьютеров начинает восстанавливаться 27 октября 2023, 20:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте