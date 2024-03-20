В среду, 20 марта, цены на нефть немного снизились из-за укрепления доллара США, которое сдерживало инвестиционный спрос, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после того, как цены на предыдущих сессиях достигли многомесячных максимумов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть Brent снизились на 28 центов, или 0,3%, до 87,10 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI США снизились на 47 центов, или 0,6%, до 83,00 долларов за баррель.

"Фиксация прибыли может быть причиной снижения цен сегодня", - сказала независимый аналитик из Окленда Тина Тенг, добавив, что последний рост цен был поддержан улучшением прогнозов спроса и признаками сокращения предложения.

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На настроения азиатских покупателей давит пятый подряд рост индекса доллара США после того, как последние данные свидетельствуют об устойчивости экономики США. Укрепление доллара делает нефть дороже для инвесторов, владеющих другими валютами, что снижает спрос.

Трейдеры с нетерпением ждут объявления Федеральной резервной системой США процентной ставки позже в среду, чтобы получить сигналы относительно ее траектории в течение оставшейся части года.

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