Российские авиакомпании потеряют все контракты с ООН

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Контракты ООН с российскими авиакомпаниями подходят к концу, они не будут продлены из-за позиции Международной ассоциации гражданской авиации.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ.

Российские авиакомпании потеряли почти все контракты с миротворческими и политическими миссиями ООН.

Российские операторы завершают свою работу по старым контрактам, они покинут рынок авиаперевозок для структур ООН в первом квартале 2024 года, отметили в МИД РФ.

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"Проблема непродления контрактов на предоставление российскими компаниями авиатехники для нужд ООН носит системный характер. После утверждения Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) решения о наличии в отношении России "серьезного беспокойства в области безопасности полетов" Секретариат ООН, основываясь исключительно на своем собственном толковании SSC, ограничил участие российских компаний в новых конкурсах на поставку авиауслуг в интересах всемирной Организации", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экономическая правда