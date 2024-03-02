Ирак стремится восстановить нефтепровод через Турцию
Ирак может внести изменения в свой федеральный бюджет, чтобы выплачивать международным нефтяным компаниям плату за добычу и транзит нефти, чтобы восстановить работу критически важного нефтепровода.
Об этом сообщил министр иностранных дел Ирака в интервью Bloomberg.
Между нефтяными компаниями, правительством Ирака в Багдаде и полуавтономным региональным правительством Курдистана ведутся переговоры о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, заявил Фуад Хусейн.
Закрытие трубопровода отрезало почти полмиллиона баррелей нефти от мировых рынков.
Турция остановила потоки по нефтепроводу, который транспортирует нефть из курдского региона Ирака в турецкий порт Джейхан в марте 2023 года после того, как арбитражный суд обязал ее выплатить Ираку около 1,5 млрд долл убытков за транспортировку нефти без одобрения Багдада.
Ирак экспортировал около 400 тыс - 500 тыс баррелей нефти в день с месторождений на севере страны, в том числе в курдском регионе, через трубопровод, который сейчас остановлен.
Закрытие нефтепровода стоило Ираку более 7 миллиардов долларов недополученных доходов за прошлый год, что Хусейн назвал "огромной потерей".
Экономическая правда