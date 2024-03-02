Ирак стремится восстановить нефтепровод через Турцию

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Ирак может внести изменения в свой федеральный бюджет, чтобы выплачивать международным нефтяным компаниям плату за добычу и транзит нефти, чтобы восстановить работу критически важного нефтепровода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирака в интервью Bloomberg.

Между нефтяными компаниями, правительством Ирака в Багдаде и полуавтономным региональным правительством Курдистана ведутся переговоры о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, заявил Фуад Хусейн.

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Закрытие трубопровода отрезало почти полмиллиона баррелей нефти от мировых рынков.

Турция остановила потоки по нефтепроводу, который транспортирует нефть из курдского региона Ирака в турецкий порт Джейхан в марте 2023 года после того, как арбитражный суд обязал ее выплатить Ираку около 1,5 млрд долл убытков за транспортировку нефти без одобрения Багдада.

Ирак экспортировал около 400 тыс - 500 тыс баррелей нефти в день с месторождений на севере страны, в том числе в курдском регионе, через трубопровод, который сейчас остановлен.

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Закрытие нефтепровода стоило Ираку более 7 миллиардов долларов недополученных доходов за прошлый год, что Хусейн назвал "огромной потерей".

Экономическая правда