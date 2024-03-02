Раненых будут забирать роботы:Минстратегпром испытывает новые беспилотные наземные платформы

Отечественные конструкторы на полигоне продемонстрировали военным медикам свои роботизированные платформы для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом ЭП рассказали в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

На демонстрационных испытаниях свои изделия представили сразу семь производителей: Terra Traverse, "Роботизированные комплексы", Keep Robotics, Trident Technologies, НПП "Украинские беспилотные технологии", Tencore и еще одна неназванная компания.

Разработки находятся на разных стадиях готовности. Одна из моделей уже прошла все процедуры и получила допуск к эксплуатации, остальные - в процессе. Смысл демонстрационных испытаний заключается в объединении опыта военных и производителей, чтобы конструкторы получили замечания и улучшили свой продукт под реальные боевые ситуации.

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"Во время эвакуации раненого есть огромный риск для того, кто его эвакуирует. Однажды мы выносили пулеметчика, а на выходе у нас было 11 раненых. Все остались живы, но, когда ты эвакуируешь одного раненого, а у тебя на выходе 11, то очевидно, что это проблема. Соответственно, эвакуацией должны заниматься наземные роботизированные комплексы.

Требования к такому роботу: проходимость, дальность связи, заряд батареи, простота и удобство в управлении, грузоподъемность и цена. По тем моделям, которые были представлены, были замечания по проходимости и связи", - сказал ЭП старший лейтенант роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка, присутствовавший на испытаниях.

"Мы искали платформы, которые можно переоборудовать под медицинскую эвакуацию. Мы встречались с производителями, рассказывали им об этой проблеме. Brave1 присоединился к этой работе также, через них удалось найти многих производителей. В результате этих поисков на рынке начали появляться такие системы, которые мы увидели на испытаниях", - сказала ЭП заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

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Экономическая правда