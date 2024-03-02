Канада усилит контроль за иностранными инвестициями в видеоигры и виртуальную реальность

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Канада ужесточает правила иностранного вмешательства в сфере видеоигр и виртуальной реальности, стремясь помешать внешним игрокам манипулировать общественным мнением в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на Закон об инвестициях Канады, который предоставляет правительству полномочия пересматривать все иностранные инвестиции, более жесткая позиция касается сделок в интерактивных цифровых медиа, которые могут касаться видеоигр, технологий погружения, таких как дополненная и виртуальная реальность, и другого цифрового контента с несколькими активными пользователями.

"Враждебно настроенные субъекты, финансируемые государством или находящиеся под его влиянием, могут попытаться использовать иностранные инвестиции в сектор интерактивных цифровых медиа для распространения дезинформации и манипулирования информацией", - заявил в министр науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань в совместном заявлении с министром культурного наследия Канады Паскалем Сент-Онжем, передает Bloomberg.

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Правительство также заявило, что имеет целью защитить канадскую интеллектуальную собственность.

Ранее Канада обязала китайских инвесторов отказаться от участия в компаниях, занимающихся разведкой лития, а также запретила китайскому технологическому гиганту Huawei Technologies Co. использовать свои беспроводные сети 5G.

Напомним:

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В феврале Канада продлила запрет на покупку жилья иностранцами еще на два года, поскольку цены на недвижимость начали расти, в частности в таких крупных городах, как Торонто и Ванкувер.



