Ощадбанк присоединится к финансированию ста ВЭС, которые возведут в западной части Украины
Государственный Ощадбанк будет реализовать проект построения ветровых электростанций (ВЭС) количеством 100 единиц вместе с ООО "Френдли Виндтехнолоджи".
Об этом сообщил заместитель правления Ощадбанка Юрий Кацион, передает Liga.net
По его словам, проект будут реализовывать "совместно с крупными коммерческими компаниями, а также частными инвесторами". Также объясняет, что пользу от проекта будут иметь местные граждане, для которых откроются новые рабочие места, а также это обеспечит дополнительные вливания средств в городские бюджеты.
Общая мощность проекта из ста ветровых электростанций составляет 520 МВт. Тогда как опыт Кациона в финансировании проектов "зеленой энергетики" оцениваются более 833 МВт установленных мощностей суммой более чем 890 млн евро.
Экономическая правда.