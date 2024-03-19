Ощадбанк присоединится к финансированию ста ВЭС, которые возведут в западной части Украины

Государственный Ощадбанк будет реализовать проект построения ветровых электростанций (ВЭС) количеством 100 единиц вместе с ООО "Френдли Виндтехнолоджи".

Об этом сообщил заместитель правления Ощадбанка Юрий Кацион, передает Liga.net

По его словам, проект будут реализовывать "совместно с крупными коммерческими компаниями, а также частными инвесторами". Также объясняет, что пользу от проекта будут иметь местные граждане, для которых откроются новые рабочие места, а также это обеспечит дополнительные вливания средств в городские бюджеты.

Общая мощность проекта из ста ветровых электростанций составляет 520 МВт. Тогда как опыт Кациона в финансировании проектов "зеленой энергетики" оцениваются более 833 МВт установленных мощностей суммой более чем 890 млн евро.

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Экономическая правда.