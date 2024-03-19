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В прошлом году на зарубежные поездки делегаций Верховной Рады потратили почти 14 миллионов

Вторник, 19 марта 2024, 18:40 - Артур Крыжный

На функционирование работы Верховной Рады в 2023 году было потрачено 2,6 млрд грн, из которых 13,7 млн - на обеспечение визитов делегаций Верховной Рады Украины за границу.

Такие данные предоставили в Верховной Раде на запрос LIGA.net.

"По данным ВР, в 2023 году для обеспечения деятельности Верховной Рады, ее органов и народных депутатов Украины было выделено сумму 2 732,1 млн гривен. В то же время, по данным, которые предоставили редакции, в 2023 году фактически было использовано 2 592,7 млн гривен, в частности для обеспечения визитов делегаций правительства за границу - 13,7 млн гривен", — пишет издание.

На обеспечение деятельности Рады в 2024 году установлен годовой объем расходов в сумме 2,9 млрд гривен.

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Верховная рада ВР
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