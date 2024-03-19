Экспорт нефти из России растет из-за атак украинских дронов
Вторник, 19 марта 2024, 15:30 -
В России, несмотря на атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру, растет экспорт нефти. В марте РФ увеличит экспорт на 200 тысяч баррелей в день.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Нападения, вероятно, сократят переработку российской нефти на 300 тысяч баррелей в день, в дополнение к плановым ремонтным закрытиям", - написали аналитики JP Morgan в своей записке.
Однако, по их данным, снижение объемов первичной переработки нефти приведет к увеличению ее экспорта.
Реклама:
Россия увеличит экспорт нефти через свои западные порты в марте почти на 200 тысяч баррелей в день.
Реклама: