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Экспорт нефти из России растет из-за атак украинских дронов

Вторник, 19 марта 2024, 15:30 - Артур Крыжный

В России, несмотря на атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру, растет экспорт нефти. В марте РФ увеличит экспорт на 200 тысяч баррелей в день.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нападения, вероятно, сократят переработку российской нефти на 300 тысяч баррелей в день, в дополнение к плановым ремонтным закрытиям", - написали аналитики JP Morgan в своей записке.

Однако, по их данным, снижение объемов первичной переработки нефти приведет к увеличению ее экспорта.

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Россия увеличит экспорт нефти через свои западные порты в марте почти на 200 тысяч баррелей в день.

Россия нефть
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Экономическая правда
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