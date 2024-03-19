IBAN, отчетность и больше одновременных сборов: Monobank расширил возможность банок

С помощью банок Monobank уже собрано почти 50 млрд грн. Финучреждение расширило возможность услуги, добавив IBAN для приобщения к сборам юрлиц, увеличение количества одновременных сборов для благотворительных фондов, хранение чужих банок и анонсировала отчеты за разбитие банок.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"С помощью Банки уже собрано почти 50 млрд грн. Мы не прекращаем работать над тем, чтобы темпы ваших сборов не спадали", — написал он.

Вот некоторые новые возможности, которые появились в последнее время:

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1. Сохранение чужих банок:

Теперь все интересные банки можно сохранить в одном месте, чтобы не искать их в соцсетях.

Можно мониторить прогресс сбора и вывести его на виджет устройства на главном экране.

Можно настроить периодические отчисления на выбранные банки, что поможет долговременным сборам.

2. IBAN для банок:

С IBAN юрлица могут без проблем участвовать в сборах, ведь им нужны реквизиты для перевода.

Юрлица могут не платить налоги за донаты, если волонтер есть в соответствующем реестре.

3. Увеличение количества сборов для фондов:

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Теперь фонды могут одновременно открывать больше банок.

4. Отчетность:

В следующем релизе появится возможность прикреплять отчет к разбитой банке.

Отчет будет доступен по ссылке на разбитую банку.

Гороховский добавил, что новая версия постепенно станет доступной для всех. Если еще нет обновления, то надо подождать.