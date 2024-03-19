Почти треть опрошенных украинцев считают расследование нарушений законов предпринимателями как давление на бизнес – опрос

кмис

Большинство опрошенных украинцев (56%) считают, что расследование правоохранительными органами якобы нарушений законов определенными компаниями и бизнесменами говорит о попытках бороться с нарушением бизнесом законов Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 17-23 февраля.

В то же время, воспринимают эти дела как давление на бизнес почти треть опрошенных (30%). Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

"Распределение мнений и взглядов фактически лежит на континууме от "правоохранительные органы или власть оказывают необоснованное давление на бизнес" до "бизнес получает справедливое наказание за нарушение законов в своей деятельности"... Важно отметить, что мы спрашивали мнение рядовых граждан (очевидно, если бы опросы проводили только среди бизнес-сообщества или среди представителей правоохранительных органов или государственных институций, то результаты были бы другими)", – говорится в пресс-релизе КМИС.

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В региональном измерении ситуация везде похожа и везде чуть больше половины (от 54% до 59%) считают расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями. Респондентов с противоположным мнением также примерно одинаковое количество (от 29 до 31%) во всех макрорегионах.

Опрос проводился среди 1052 совершеннолетних респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера во всех подконтрольных правительству регионах Украины.

Опросы не проводились среди граждан, выехавших за границу. При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, и 1,5% для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

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Экономическая правда