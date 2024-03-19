Курс валют на 19 марта: гривна продолжает падать

На 19 марта гривна упала по отношению к доллару и евро на "черном" рынке. Официальная гривна также упала по отношению к доллару.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,82 – 39,10 грн против котировок в 38,12 – 38,88 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 42,53-42,91 грн против курса 42,49-42,65 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,9744 грн, евро – 42,4470 грн (накануне доллар – 38,7998 грн, евро – 42,2452 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,7 – 39,2 грн (курс на 18 марта – 38,5 – 38,9 грн);

Евро – 42,2 – 42,85 грн (курс на 18 марта – 41,65 – 42,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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Приватбанк – 38,6 – 39,2 грн;

Ощадбанк – по состоянию на 9:30 нет данных;

Укрэксимбанк – 38,7 – 39,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,21 грн за доллар, monobank – 39,2 грн.

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Экономическая правда