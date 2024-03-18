За неделю сети АЗС увеличили цены на бензин и дизтопливо более чем на гривну

За последнюю неделю цены на бензин и дизтопливо прибавили в среднем 1,1 гривны на литр. Средняя стоимость бензина марки А-95 достигла 52,70 гривны за литр, дизтоплива - 53,06 гривны за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сети ОККО и WOG добавили по 2 гривны к цене литра всех видов топлива. А-95 и дизтопливо стоит в сетях по 56,99 гривны за литр. А-95+ - 58,99 гривны за литр.

"Рост цен на наших АЗК обусловлен ростом отпускных цен иностранных заводов-производителей, у которых мы закупаем топливо", — прокомментировали рост стоимости топлива в сети ОККО.

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Сеть АЗС "Авиас" увеличила стоимость 1 литра бензина марки А-95 на 68 копеек, до 50,44 гривны. А-95+ подорожал за неделю на 10 копеек, до 51,59 гривны за литр. Дизтопливо - на 95 копеек, до 51,85 гривны за литр.

Государственная "Укрнафта" добавила ко всем видам топлива по гривне. Бензин А-95 стоит 51,40 гривны за литр, А-95+ - 53,40 гривны за литр, а дизтопливо - 52,40 гривны за литр.

Сеть Amic добавила к цене литра бензина А-95 1,91 гривны, до 53,72 гривны за литр, дизтопливо подорожало на 1,71 гривны за литр, до 53,85 гривны за литр, а А-95+ - на 1,67 гривны, до 55,26 гривны за литр.

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Shell добавила к стоимости бензина А-95 1,37 гривны, до 55,82 гривны за литр. А-95+ подорожал на 1,60 гривны, до 59,49 гривны за литр. Дизтопливо подорожало на 1,10 гривны, до 55,89 гривны за литр.

Самый низкий ценник удерживает "Авантаж 7", цена на А-95 в сети составила 48,45 грн/л, а стоимость дизтоплива вообще снизилась на 50 копеек и составляет 48,45 гривны за литр. Другие сети АЗС пересмотрели свои цены в пределах 9 копеек - 2 гривен.

По состоянию на 18 марта разница в ценах между премиум- и дискаунт-сетями резко увеличилась и составила 8,34 и 8,44 грн/л соответственно для бензина и ДТ.