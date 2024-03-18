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Клиенты ПриватБанка смогут получать SWIFT-переводы в польских злотых и евро без комиссии

Понедельник, 18 марта 2024, 18:20 - Артур Крыжный

Клиенты ПриватБанка получили возможность получать SWIFT-переводы в польских злотых и евро без дополнительной комиссии через PKO Bank Polski SA.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Клиенты могут использовать новые корреспондентские счета для отправки без дополнительной комиссии в ПриватБанк SWIFT-переводов физических лиц в польских злотых (PLN) и евро (EUR). Получить форму реквизитов для зачисления SWIFT-перевода через PKO Bank Polski можно на сайте ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Преимущества получения SWIFT-переводов:

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  • Возможность получать переводы без ограничений по сумме.
  • Онлайн отслеживание переводов.
  • Специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

По данным банка, обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей зачисляются получателю за 5 минут.

Приватбанк SWIFT евро Польша
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