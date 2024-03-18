"Укрзализныця" запускает новый маршрут в Прагу

"Укрзализныця" запускает новый международный маршрут Прага - Чоп. Первый рейс состоится 27 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Первый рейс отправится из Праги уже 27 марта. Запускается международный маршрут в сотрудничестве с чешским RegioJet. Он соединит столицу Чехии с пограничным украинским городом Чоп, который является важным железнодорожным хабом в сообщении Украины и ЕС. Чтобы жители соседних регионов смогли легче добраться до Чопа, Укрзализныця обеспечит стыковочные маршруты и назначит специальный пересадочный поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород", — говорится в сообщении.

Ночной поезд Прага - Чоп будет отправляться из Праги в 21:52, из Кошице - это Словакия - в 06:38 утра и прибывать в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа в 17:35, из Кошице в 21:37, прибытие в Прагу в 05:46 следующих суток.

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"В поезде предусмотрены вагоны с местами для сидения, а также спальные места. Стоимость билетов зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место", — продолжили в пресс-службе.

Пересадочный поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30, следовать через Ивано-Франковск, Стрый, Мукачево, Чоп, а прибывать в Ужгород в 17:20. В обратном направлении отправление из Ужгорода в 11:05.