Задержки скоропортящихся товаров на границе достигли 7 суток - ЕВА

Украинский бизнес продолжает существенно страдать от забастовок на западной границе. Из-за блокирования протестующих задержки скоропортящихся товаров на границе увеличились до 7 суток.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА).

Забастовки на границе привели к большим очередям на пунктах пропуска как с Польшей, так и с другими соседними странами. Сейчас сохраняется масштабное скопление грузового автотранспорта на въезд и выезд из Украины.

Как ранее отмечала ассоциация, действия протестующих влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров.

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Среди компаний, сообщающих о влиянии забастовок на их работу, 66% ведут экспортную деятельность и 91% - импортную.

Кроме этого, товары, которые перевозятся грузовыми автомобилями, часто имеют ограниченный срок годности, поэтому любой простой приводит к значительным финансовым потерям.

По расчетам ЕВА, общая сумма убытков с начала забастовок в пересчете на одну компанию в среднем составляет почти 700 тыс евро. К тому же, 98% опрошенных Ассоциацией компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки.

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Также забастовку объявили и местные украинские перевозчики. В последнее время они блокируют грузы, ввозимые в Украину, в частности, грузы скоропортящихся товаров (свежее мясо и рыба, овощи и фрукты), непосредственно после таможенной зоны, практически на автодорогах.

"Блокируя грузовики, забастовщики не только наносят ущерб украинским компаниям-импортерам, но и вредят европейским компаниям-производителям", - констатируют в ассоциации.

Так, из-за действий протестующих с обеих сторон ожидаемые сроки доставки увеличились еще на дополнительные 11 суток задержки для товаров не пищевой группы и 2-7 суток для продовольственной группы, особенно для скоропортящихся товаров.

Ассоциация подчеркивает важность обеспечения свободного движения товаров и грузов через польско-украинскую границу, в частности, скоропортящихся товаров, а также военных и гуманитарных грузов, топлива.

И в связи с этим обратилась к премьер-министру Украины и председателю Офиса Президента Украины о необходимости обеспечить первоочередной, беспрепятственный доступ к пересечению границы как с украинской, так и польской стороны, определив для этих грузов отдельную справедливую очередь.

Напоминаем:

Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность ситуацией на польско-украинской границе, где продолжается блокада со стороны поляков. По словам ассоциации, это негативно влияет на деятельность большинства членских компаний, как импортеров, так и экспортеров.