Аукционы на Prozorro в этом году пополнили бюджеты почти на 700 миллионов
Понедельник, 18 марта 2024, 16:55 -
С начала 2024 года через систему Prozorro.Продажи в бюджеты разных уровней поступило более 678,3 млн гривен. Такую сумму принесли 2,8 тыс. завершенных онлайн-аукционов.
Об этом сообщает пресс-служба системы.
Лидеры по объему дохода:
- малая приватизация государственной и коммунальной собственности (173,5 млн грн);
- продажа активов банков-банкротов (162,5 млн грн);
- продажа имущества частных компаний (109,3 млн грн);
- продажа имущества и активов (96,5 млн грн);
- аукционы в рамках дел о банкротстве (58,1 млн грн).
Еще 1530 аукционов находятся на этапе закрытия сделок и потенциально могут пополнить бюджеты разных уровней еще на 1,23 млрд гривен.
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По состоянию на 18 марта в системе Prozorro.Продажи объявлено более 5,1 тысячи онлайн-аукционов.
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