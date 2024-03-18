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Аукционы на Prozorro в этом году пополнили бюджеты почти на 700 миллионов

Понедельник, 18 марта 2024, 16:55 - Артур Крыжный

С начала 2024 года через систему Prozorro.Продажи в бюджеты разных уровней поступило более 678,3 млн гривен. Такую сумму принесли 2,8 тыс. завершенных онлайн-аукционов.

Об этом сообщает пресс-служба системы.

Лидеры по объему дохода:

  • малая приватизация государственной и коммунальной собственности (173,5 млн грн);
  • продажа активов банков-банкротов (162,5 млн грн);
  • продажа имущества частных компаний (109,3 млн грн);
  • продажа имущества и активов (96,5 млн грн);
  • аукционы в рамках дел о банкротстве (58,1 млн грн).

Еще 1530 аукционов находятся на этапе закрытия сделок и потенциально могут пополнить бюджеты разных уровней еще на 1,23 млрд гривен.

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По состоянию на 18 марта в системе Prozorro.Продажи объявлено более 5,1 тысячи онлайн-аукционов.

Prozorro аукцион
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Экономическая правда
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