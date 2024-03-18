На прошлой неделе предприниматели получили доступных кредитов на более чем 2 миллиарда

За неделю украинские банки выдали доступных кредитов предпринимателям на общую сумму в 2,4 млрд гривен. С начала 2024 года эта сумма уже составила 18 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"С начала 2024 года 4 516 предпринимателей получили кредиты по программе "Доступные кредиты" на общую сумму 18 млрд грн. На прошлой неделе такие кредиты получили 643 предпринимателя на 2,4 млрд гривен. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 83,5 тысячи кредитов на 285,1 млрд гривен", — говорится в сообщении.

С начала 2024 года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств - на 8,7 млрд гривен:

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3,7 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям;

3,2 млрд грн - бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска;

2,8 млрд грн - на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (48 %);

оптовой и розничной торговли (25 %);

перерабатывающей промышленности (17 %).

На сегодня участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали "Приватбанк" (38,1 тыс.), "Ощадбанк" (12,8 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.).