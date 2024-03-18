В прошлом году украинцы заработали на криптовалюте более 800 миллионов долларов

Украинцы заработали 850 млн долларов на криптовалюте в 2023 году. Украина заняла 12-е место в мировом рейтинге по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы.

Об этом сообщает Минцифры со ссылкой на результаты исследования Chainalysis

"Украина имеет большой потенциал как один из ведущих криптохабов в Восточной Европе. В прошлом году мы заняли 12-е место в мировом рейтинге стран по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы. Мы обошли Бразилию, Японию и Канаду по этому показателю", — говорится в сообщении.

Мінцифри

Отмечается, что для поддержки развития криптокомпаний, которые заинтересованы работать на украинском рынке, в прошлом году Минцифра вместе с представителями бизнеса разработала проект закона о виртуальных активах № 10225-1. Его цель - создание благоприятных условий для работы с новым классом активов и установить прозрачные правила их налогообложения.

Реклама:

"Легализация криптоиндустрии поможет привлечь большую часть иностранных инвестиций, необходимых для восстановления нашей экономики, а украинские блокчейн-специалисты смогут реализовать свой потенциал дома", — добавили в пресс-службе.