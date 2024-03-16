"Росатом" планирует производить ядерное топливо совместно с французской компанией

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Контролируемый государством "Росатом" совместно с французской государственной компанией Framatome работают над производством ядерного топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Росатом" сотрудничает с французской государственной компанией Framatome SA, чтобы собрать топливо, необходимое для реакторов, которые производят электроэнергию для 100 миллионов жителей Восточной Европы: Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия до сих пор используют российские технологии.

Производство предлагают организовать на заводе Framatome в Лингене, Германия

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В прошлом году Framatome создала совместное предприятие с российской компанией "ТВЭЛ Топливо". Новая структура стремится получить разрешение немецкого правительства на передачу технологий городу.

ТВЭЛ является дочерней компанией контролируемого Кремлем "Росатома", крупнейшего в мире поставщика ядерного топлива.

Новая компания под названием European Hexagonal Fuel SAS была создана для лицензирования российских технологий, необходимых для производства реакторного топлива, согласно протоколу собрания акционеров от 18 января 2023 года, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Ее капитализация составила 8 миллионов евро.

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Более 10 000 немцев зарегистрировали свой протест в местном правительстве.

Предыдущие попытки расширить деятельность в Лингене вызвали подозрения, что повлекло проверку немецких регуляторов в 2021 году. Последняя попытка Framatome вызвала возмущение общественности после того, как руководитель площадки сообщил местным законодателям, что российские инженеры будут наблюдать за работой завода.

Экономическая правда