Платежи через Приват24 в ночь на 17 марта не будут работать из-за технических работ

ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 17 марта 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что работы будут проводить с 00:00 по 5:00 17 марта.

В это время не будут работать: платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24.

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В Привате призывают спланировать необходимые в обход времени проведения технических работ.

Экономическая правда