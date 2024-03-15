Более 2600 IT-специалистов имеют бронирование через Минцифры, еще столько же – ожидают согласования

В Украине по состоянию на 15 марта через Минцифры забронировано более 2600 ІТ-специалистов из около 200 компаний.

Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Минцифры.

Сейчас еще около 2600 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики.

В январе этого года было забронировано 3498 ИТ-специалистов. Из них около 1500 специалистов имели повторное бронирование, отмечает DOU.

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"Самый распространенный путь для компании забронировать сотрудников - получить статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Его компании предоставляют на год, а для продления статуса нужно еще раз подать необходимые документы.

В общем критически важными для экономики в Минцифры признали 368 ІТ-компаний", - говорится в сообщении.

По данным IT Ukraine Association, сейчас в Украине есть ориентировочно 346 тысяч айтишников.

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Экономическая правда