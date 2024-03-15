РФ за 10 лет аннексии Крыма не смогла подтянуть зарплаты до среднего по стране уровня

Зарплаты жителей аннексированных Россией Крыма и Севастополя по меньшей мере на четверть меньше, чем у среднестатистического россиянина, несмотря на ежегодный рост оплаты труда в период аннексии.

Об этом говорится в исследовании "Верстки", пишет The Moscow Times.

В исследовании говорится, что за год до аннексии крымчанин зарабатывал примерно 11,3 тысяч рублей (2,850 гривен), что составляло 87% от средней суммы по Украине.

"С 2014 года Росстат фиксировал рост зарплат, но средняя зарплата по Крыму не превышала 70% от среднероссийского показателя. В прошлом году средняя зарплата в регионе составляла 46,8 тысяч рублей, тогда как в России - 73,7 тысяч рублей.

Реклама:

Похожая ситуация и в Севастополе. В 2013 году оплата труда жителя города составляла 95% от среднеукраинской, сейчас максимальный показатель, которого удалось достичь, - 73% от общероссийского показателя", - говорится в сообщении.

При этом в аннексированном регионе выросла инфляция.

Украинский Госстат фиксировал инфляцию на уровне 0,5% на полуострове и 0,2% в Севастополе в 2013 году, говорится в исследовании.

Реклама:

Через год из-за экономического кризиса после аннексии инфляция выросла до 42,5% и 36,1%.

В 2017 году ситуация выровнялась до 1,4% и 3,8%, но война спровоцировала новый скачок - до 13,2% и 12,1%, отмечает издание. Сейчас инфляцию в аннексированном Крыму можно сравнить со средним показателем по РФ.

Подчеркивается, что аннексированный Крым остается дотационным "регионом РФ" и может покрывать лишь около четверти своего бюджета, Севастополь - треть.

При украинской власти Крым мог самостоятельно покрыть 40% бюджета, говорится в исследовании.

За 10 лет аннексии выросли и российские субсидии региону. Если в 2014 году Крыму выдали 105,3 млрд рублей, а Севастополю - 19,5 млрд рублей, то в 2024 году эти суммы составили 130,6 млрд и 32,1 млрд рублей.

Также подчеркивается, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году количество репрессий в аннексированном РФ Крыму увеличилось практически вдвое.

Так, судьи рассмотрели в Крыму более 170 уголовных дел по репрессивным статьям, где 40% из них поступили за последние два года.

Чаще всего жителей аннексированного Крыма наказывали за так называемые "военные фейки", шпионаж, призывы к экстремистской деятельности и госизмену.

Экономическая правда