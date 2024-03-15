Из-за ракетного удара по Одессе без света остаются более 500 абонентов

В результате ракетного обстрела в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения. Без света - 535 абонентов, газа - 800 абонентов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Без электроснабжения на данный момент 535 абонентов. Срок восстановления - 16.03.2024 (утро). Без газоснабжения 800 абонентов. Срок восстановления - 16.03.2024 (до конца дня)", — говорится в сообщении.

Аварийные службы работают на месте.

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Напомним:

Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом Российской Федерации.

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 19, а раненых до 73.

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В Силах обороны сообщили, что российско-оккупационные войска ударили по Одессе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".