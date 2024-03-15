Правительство расширило поддержку небольших фермерских хозяйств на деоккупированных территориях

Фермерские хозяйства с площадью до 120 гектаров на деоккупированных территориях смогут получить 8 тысяч гривен на гектар помощи от правительства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих обрабатываемых угодий. Максимальная площадь - до 120 гектаров", — рассказал он.

По его словам, эти средства помогут провести посевную, а затем собрать урожай.

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