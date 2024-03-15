Производители бытовой техники Electrolux, Tefal и Braun начали борьбу с "параллельным импортом" в РФ – СМИ
Западные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки продукции в РФ из-за "параллельного импорта", включая продажи на маркетплейсах.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных ритейлеров.
По словам ритейлеров, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию.
Нарушение условия приводит к разрыву контракта. Нововведение коснулось товаров таких брендов как Tefal, Braun, Rowenta, Electrolux и Bosch.
Так, шведская Electrolux Group (бренды бытовой техники Electrolux, Zanussi, AEG) ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ, заявил главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли.
По его словам, в сети ритейлера товары Electrolux уже "представлены в ограниченном объеме". Механизм ограничений он не уточнил.
Опрошенные газетой ритейлеры допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары.
В "М.Видео-Эльдорадо" заявили о расширении ассортимента на 22% в 2023 году за счет брендов из Китая, Турции и стран ЕАЭС.
По словам российских ритейлеров, искать пути поставок по "параллельному импорту" стало невыгодно - "на этом невозможно заработать", поскольку конечная цена товара оказывается выше аналогов из других стран.
Экономическая правда