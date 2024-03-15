Производители бытовой техники Electrolux, Tefal и Braun начали борьбу с "параллельным импортом" в РФ – СМИ

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Западные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки продукции в РФ из-за "параллельного импорта", включая продажи на маркетплейсах.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных ритейлеров.

По словам ритейлеров, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию.

Нарушение условия приводит к разрыву контракта. Нововведение коснулось товаров таких брендов как Tefal, Braun, Rowenta, Electrolux и Bosch.

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Так, шведская Electrolux Group (бренды бытовой техники Electrolux, Zanussi, AEG) ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ, заявил главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли.

По его словам, в сети ритейлера товары Electrolux уже "представлены в ограниченном объеме". Механизм ограничений он не уточнил.

Опрошенные газетой ритейлеры допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары.

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В "М.Видео-Эльдорадо" заявили о расширении ассортимента на 22% в 2023 году за счет брендов из Китая, Турции и стран ЕАЭС.

По словам российских ритейлеров, искать пути поставок по "параллельному импорту" стало невыгодно - "на этом невозможно заработать", поскольку конечная цена товара оказывается выше аналогов из других стран.

Экономическая правда