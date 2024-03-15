В России увеличились оптовые цены на бензин и дизельное топливо

Гуртовая стоимость нефтепродуктов - бензина и дизтоплива - в России выросла на 6-7%.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на "АИ-92" на торгах в период 11-15 марта увеличилась на 3 158 рублей, до 50 566 рублей за тонну, "АИ-95" подорожал на 3 688 рублей, до 61 425 рублей за тонну. Наибольший рост цен наблюдался во время торгов летним дизельным топливом. В течение недели ДТ подорожало на 3 985 рублей, до 64 518 рублей за тонну.

Рост цен происходит на фоне атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). На этой неделе БпЛА поразили перерабатывающие мощности крупных НПЗ "Лукойла" и "Роснефти", расположенных в Нижегородской и Рязанской областях. Также 15 марта получил повреждения мини-НПЗ "Первый завод" в Калужской области.

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Вывод из строя российских НПЗ происходит накануне весеннего роста спроса на топливо и начала сезона ремонтов. Наиболее критичной выглядит ситуация с поставками бензина, поскольку Россия производит лишь на 10% больше собственных потребностей.