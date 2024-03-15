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В феврале группа "Нафтогаз" уплатила налогов более чем на 5 миллиардов

Пятница, 15 марта 2024, 16:10 - Артур Крыжный

С начала 2024 года группа "Нафтогаз" уплатила государству 11,4 млрд гривен налогов, в феврале - 5,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"На 17,8% больше налогов уплатили в феврале 2024-го, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о сумме в 5,3 млрд грн", — говорится в сообщении.

При этом в государственный бюджет поступило 4,8 млрд грн, а в местные - 0,5 млрд грн. Всего с начала 2024 года группа "Нафтогаз" уплатила государству 11,4 млрд грн налогов.

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Нафтогаз налоги
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