Ограничение цены нефти РФ на уровне 30 долларов сократило бы ее доходы почти на 50 миллиардов евро

Ограничение цены российской нефти на уровне 30 долларов за баррель сократило бы доходы России на 46 млрд евро (25%) с момента введения санкций в декабре 2022 года.

Об этом говорится в отчете Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA).

Средняя цена Urals и East Siberia Pacific Ocean (ESPO) в феврале выросла на 14% и 3% соответственно. Цены на оба сорта сейчас значительно превысили установленный ценовой предел. Средняя цена на Urals в феврале составила 73,21 доллара США за баррель, цена ESPO - 77,27 доллара за баррель.

"Ограничение цены на уровне 30 долларов за баррель сократило бы доходы России на 46 млрд евро (25%) с момента введения санкций в декабре 2022 года до конца февраля 2024 года", — говорится в отчете.

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Только в феврале ограничение цены на уровне 30 долларов за баррель сократило бы доходы на 26% (3,45 млрд евро).

С момента введения санкций и до конца февраля полное соблюдение верхней границы цены сократило бы доходы России на 9% (15,81 млрд евро). Только в феврале полное соблюдение предельной цены привело бы к сокращению доходов на 9% (примерно 1,2 млрд евро).