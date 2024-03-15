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Февральские доходы России от морского экспорта нефти выросли на 12%

Пятница, 15 марта 2024, 13:55 - Артур Крыжный

Российские доходы от морского экспорта сырой нефти в феврале выросли на 12% (24 млн евро в день), но объем их экспорта сократился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в отчете Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA).

Ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива выросли на 2% в феврале 2024 года - это первый рост за три месяца.

Рост экспортных поступлений был связан с ростом цен на российскую нефть в течение месяца, а не с увеличением объемов ее экспорта.

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"Средняя цена на Urals и East Siberia Pacific (ESPO) выросла на 14% и 3% соответственно. Сейчас цены на оба сорта поднялись гораздо выше установленного ценового лимита, причем цены на Urals вернулись к уровню, на котором они находились в течение большей части 2023 года", — говорится в отчете.

В феврале 45% российской нефти и нефтепродуктов было перевезено танкерами, на которые распространяется ограничение цены на нефть. Остальные были перевезены "теневыми" танкерами и не подпадали под действие политики ограничения цен. Почти две трети российской нефти, отгруженной в феврале, было перевезено "теневыми" танкерами, причем 35% от общего объема транспортировали танкеры, принадлежащие или застрахованные в странах, которые ввели верхний предел цены на нефть.

Россия РФ нефть
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