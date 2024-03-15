Vodafone продает свой итальянский отдел компании Swisscom за 8 миллиардов евро

Vodafone Group Plc согласилась продать свой итальянский бизнес компании Swisscom AG за 8 миллиардов евро (около 8,7 миллиарда долларов). Также объявлено о выкупе акций на сумму 4 миллиарда евро. Эти шаги направлены на оптимизацию деятельности Vodafone и повышение цены акций, которая в последнее время снижалась.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В совместном заявлении компаний сообщается, что Swisscom планирует объединить Vodafone Italia со своей итальянской дочерней компанией Fastweb SpA. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 года. Правительство Швейцарии, которое является контрольным акционером Swisscom, отдельно заявило о поддержке сделки.

Генеральный директор Vodafone Маргерита Делла Валле столкнулась со снижением цены акций и давлением по продаже или слиянию неэффективных подразделений. Это касается и итальянского бизнеса, который страдает от жесткой конкуренции и низких цен на тарифы по сравнению с другими рынками. Делла Валле также согласилась продать Vodafone Испания и планирует объединить британское подразделение компании с CK Hutchison Holdings Ltd.

Реклама:

В заявлении Делла Валле назвала продажу "последним шагом в перестройке наших европейских операций".

"Наши бизнес-единицы будут работать на растущих телекоммуникационных рынках, где мы занимаем сильные позиции. Это позволит нам обеспечить прогнозируемый и более стремительный рост в Европе", — добавила она.

Акции Vodafone в лондонской торговле выросли на 3,6% до 68,45 пенсов по состоянию на утро. Акции Swisscom на бирже Цюриха почти не изменились, стоили 503,80 швейцарских франков.

Реклама: