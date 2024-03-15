Биткойн снизился до недельного минимума после достижения исторического максимума
Биткойн снизился до недельного минимума во время нестабильной торговли 15 марта, поскольку инвесторы получили прибыль от его роста до рекордно высокого уровня, а инфляция в США затмила перспективы раннего снижения ставок и снизила спрос на более рискованные активы.
Об этом сообщает Reuters.
Биткойн упал более чем на 5% во время азиатской сессии до самой низкой отметки в 66 629,96 долл, прежде чем компенсировать часть потерь до последней торговли на 3,5% ниже.
Отмечается, что порывистые изменения в крупнейшей в мире криптовалюте произошли через день после того, как она достигла максимума в $73 803,25, установив новый рекорд четвертый день подряд.
Масса данных, опубликованных накануне, показала, что хотя розничные продажи в США восстановились меньше, чем ожидалось в феврале, цены производителей выросли больше, чем ожидалось.
Рынки отреагировали, сократив шансы на цикл смягчения ФРС, который начался в июне, и теперь фьючерсы указывают на примерно 60% вероятность снижения ставки в этом месяце, по сравнению с примерно 74% неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch.
Сценарий "выше длинных" ставок, особенно в Соединенных Штатах, обычно плох для чувствительных к риску активов, таких как криптовалюта.
Тем не менее, биткойн остается почти на 60% выше за год до сегодняшнего дня, чему способствует крипто-сумасшествие, вызванное потоками в спотовые биржевые криптопродукты в США, и поскольку трейдеры остаются в основном сосредоточенными на перспективе снижения глобальных процентных ставок к концу года. .
Экономическая правда