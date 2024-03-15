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За два месяца года сумма упрежденного схемного НДС составила более 6 миллиардов

Пятница, 15 марта 2024, 12:05 - Артур Крыжный

За январь-февраль этого года в целом было заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию. Сумма предвзятого схемного НДС составляет 6,2 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Адептам церкви неэффективности блокировки налоговых накладных, "потому что 90% все равно разблокируется", утром в пятницу будет интересно узнать, что за январь-февраль этого года в целом было заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию", — сообщил он.

По словам Гетманцева, из заблокированных накладных были разблокированы 34,5%, из которых: 78,2% разблокированы по решению комиссий, 17,5% автоматически разблокированы после вывода плательщиков из рисков и 4,3% автоматически после регистрации таблиц.

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"Общая сумма упрежденного схемного НДС составляет 6,2 млрд грн, или полторы полностью оснащенные всем необходимым бригады ВСУ", — акцентировал Гетманцев.

налоги
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Экономическая правда
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